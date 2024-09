Dolce Vita, nuovi inviti a comparire della Procura: c’e’ anche la Smiraglia

AVELLINO- Non si fermano le notifiche degli inviti a presentarsi per gli indagati davanti al pm Fabio Massimo Del Mauro nell’ambito dell’inchiesta Dolce Vita. Nelle scorse ore ci sarebbero state altre notifiche eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dei militari dell’aliquota di pg della Guardia di Finanza presso la Procura, sempre destinate ad indagati in concorso nelle due ordinanze eseguite lo scorso 18 aprile e il 10 luglio. In questa circostanza tra i destinatari ci sarebbe l’architetto Filomena Smiraglia, difesa dal penalista Marco Campora, finita sotto inchiesta nell’ambito delle indagini sui filoni dei concorsi del Comune di Avellino e destinataria di una misura nell’aprile scorso, riformata dal Tribunale del Riesame con una meno afflittiva misura interdittiva. Anche per l’architetto Smiraglia, che da tempo ha lasciato i suoi incarichi presso il Comune di Avellino ci sarà dunque l’interrogatorio investigativo disposto dalla Procura prodromicamente alla richiesta di giudizio immediato. Interrogatorio previsto per il prossimo 20 settembre.