Futuro Nazionale, Sabino Morano nominato Responsabile dell’organizzazione in Campania

L’irpino Sabino Morano è stato nominato dal coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, Responsabile regionale dell’Organizzazione del partito in Campania. Contestualmente Morano è stato nominato anche responsabile del partito per la provincia di Avellino.

Morano, già componente dell’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale, avrà il compito di contribuire alla costruzione dell’organizzazione regionale, coordinando il lavoro di strutturazione e radicamento del partito e accompagnandone la fase costituente nei territori.

La designazione è stata ufficializzata dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, d’intesa con il Generale Roberto Vannacci e nel rispetto dello Statuto del partito.

Insieme a Sabino Morano, ad affiancare il responsabile regionale Lello Di Capua sono stati nominati Antonio Ambrosio, Vicario regionale; l’on. Attilio Pierro, responsabile per gli Enti Locali; Lucia Abagnale, responsabile dell’Amministrazione; l’on. Ciro Borriello, responsabile per la provincia di Napoli; il Sen. Franco Cardiello, responsabile per la provincia di Salerno; e l’on. Paolo Santulli, responsabile per la provincia di Caserta.

Per la provincia di Benevento, invece, l’interim resta affidato all’avvocato Catello Di Capua, in attesa della prossima designazione.

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza della fase che ci attende – dichiara Sabino Morano – Ringrazio il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e il Generale Roberto Vannacci per la fiducia. Il nostro obiettivo sarà quello di costruire un’organizzazione seria, capillare e presente, capace di valorizzare i territori e di coinvolgere tutte le energie che guardano con interesse al progetto di Futuro Nazionale».

«La Campania può e deve diventare uno dei territori centrali nella costruzione del nuovo partito. Lavoreremo con metodo, entusiasmo e spirito di squadra, partendo dalle realtà locali e dai tanti militanti che in questi mesi hanno contribuito alla crescita del partito», conclude Morano.