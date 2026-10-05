“Per la scuola sociale, diserzione totale”, il 16 ottobre sciopero studentesco regionale

“Diserteremo – scrivono i giovani studenti in vista dello sciopero del 16 ottobre – Mentre si trovano miliardi per le armi e per la guerra, nelle nostre scuole mancano fondi, servizi e futuro. Trasporti che non funzionano, edifici che cadono a pezzi, diritto allo studio negato: è il volto di un paese che sceglie di finanziare il riarmo e di tagliare sulla formazione. Noi non ci stiamo. Scioperiamo per un sistema scolastico che ci vuole obbedienti e precari, per riempire le piazze e costruire un’altra scuola, una scuola sociale, al servizio di chi la vive e non del mercato e della guerra. Diciamo NO all’invio di armi in Ucraina. Diciamo STOP al genocidio in Palestina. Diciamo SÌ a una scuola pubblica, gratuita e liberata. Dalle province, dalle aree interne, da chi sempre viene lasciato ai margini: questa è la prima tappa di un percorso che non si ferma qui.

La scuola che vogliamo è un’altra:

– più classi, con meno studenti cadauna

– insegnanti pagati di più e stabilizzati

– Abolizione PCTO

– un sistema di valutazione da ripensare, senza competizione e ansia da voto

– educazione sessuoaffettiva in ogni scuola

– trasporti, edilizia scolastica e diritto allo studio davvero garantiti, a partire dalle province e dalle aree interne

– Una riforma generale della scuola, al passo con le esigenze reali dell3 student3”