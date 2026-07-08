Futuro Nazionale: Massimiliano Finamore è Addetto Stampa, non dirigente

In riferimento all’articolo pubblicato il 6 luglio 2026 dal titolo “Futuro Nazionale, a Grottaminarda la prima riunione del Direttivo di Alta Irpinia”, si precisa che il dott. Massimiliano Finamore non riveste la qualifica di dirigente del movimento Futuro Nazionale. Come comunicato dall’interessato, la sua partecipazione alla riunione si è svolta esclusivamente nella qualità di Addetto Stampa del Circolo di Futuro Nazionale di Sant’Angelo dei Lombardi e non con funzioni dirigenziali o politico-decisionali.
Pertanto, il riferimento contenuto nell’articolo che lo indicava tra i dirigenti del movimento è da ritenersi frutto di un’errata attribuzione. Il testo è stato aggiornato con la corretta indicazione del ruolo ricoperto.