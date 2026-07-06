Futuro Nazionale, a Grottaminarda la prima riunione del Direttivo di Alta Irpinia

Si è riunito nel fine settimana, a Grottaminarda, il Direttivo di FUTURO NAZIONALE del Comitato Costituente n. 225 Sant’Angelo dei Lombardi – Alta Irpinia.

Alla riunione, coordinata dal referente del Comitato, Rosario Rocco Del Priore, hanno preso parte, tra gli altri, i dirigenti Giuseppe Di Iasi, Massimiliano Finamore, Giovanni Di Biasi, Antonio Restaino e Graziano Fresiello.

Nel corso dell’incontro sono state definite le prossime iniziative politiche e organizzative che il movimento guidato dal Generale Roberto Vannacci intende promuovere in Alta Irpinia, territorio nel quale la presenza del movimento è ormai consolidata e diffusa in numerosi comuni.

Tra le priorità individuate figurano i temi della remigrazione, il contrasto a quello che il movimento definisce il “business dell’accoglienza”, la lotta alla desertificazione demografica e allo spopolamento delle aree interne, con particolare attenzione alla fuga dei giovani. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alle opere pubbliche ritenute strategiche per il rilancio dell’Alta Irpinia e alle iniziative finalizzate a rafforzare una presenza politica della destra che il movimento considera coerente con i propri valori e distinta dalle esperienze del passato.

«L’Alta Irpinia ha bisogno di una presenza politica radicata, capace di affrontare con determinazione le sfide dello spopolamento, dello sviluppo infrastrutturale e della tutela degli interessi dei cittadini. Il nostro impegno sarà costante e concreto, attraverso iniziative sul territorio e un confronto diretto con le comunità locali», ha dichiarato il referente del Comitato, Rosario Rocco Del Priore.

Il Direttivo ha infine confermato la volontà di proseguire il percorso di crescita organizzativa del movimento, rafforzando la propria presenza nei comuni dell’Alta Irpinia e promuovendo nuove iniziative di ascolto e partecipazione.