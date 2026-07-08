Cinque sindaci al fianco del presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, per rafforzare il collegamento tra Palazzo Caracciolo e i territori. Con una serie di decreti firmati nelle scorse ore, il presidente ha conferito altrettanti incarichi di collaborazione esterna, a titolo gratuito, nell’ambito della strategia che punta a rendere l’ente provinciale sempre più vicino alle amministrazioni locali e alle comunità.

Tra le nomine spicca quella del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, al quale è stato affidato il delicato incarico di curare i rapporti istituzionali con il Governo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri. Un ruolo strategico che punta a favorire il dialogo con Roma sui principali dossier che riguardano il territorio irpino.

Particolare attenzione anche al rilancio del progetto del Traforo del Partenio, infrastruttura ritenuta fondamentale per migliorare i collegamenti tra la Valle Caudina e l’autostrada A16. L’iniziativa sarà seguita da due amministratori: il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, per l’ambito Baianese, e il sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi, per l’area della Valle Caudina. L’obiettivo è riportare al centro dell’agenda istituzionale un’opera considerata strategica per la mobilità e lo sviluppo economico del comprensorio.

Completano il quadro degli incarichi il sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, che seguirà le deleghe ad agricoltura, caccia, pesca e politiche giovanili, e il sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, incaricato dei rapporti con la Regione Campania e con l’Asl in materia di medicina territoriale.

Secondo quanto evidenziato dalla Presidenza della Provincia, gli incarichi si inseriscono in una visione orientata a rafforzare la presenza dell’ente sul territorio, valorizzando il contributo degli amministratori locali e creando un collegamento diretto con le principali istituzioni regionali e nazionali sui temi strategici per lo sviluppo dell’Irpinia.