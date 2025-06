Cocaina nell’armadio, convalidato l’arresto: scatta obbligo di presentazione

AVELLINO – Condanna a un anno e sei mesi di reclusione e applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla pg (polizia giudiziaria), la Procura aveva chiesto i domiciliari. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino Elena Di Bartolomeo, che ha convalidato l’arresto di un sessantunenne di Avellino, bloccato dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile nella serata di ieri nella zona di Via Guarini e condotto per una perquisizione domiciliare alla sua abitazione in zona Stadio, dove erano nascosti venti grammi di cocaina nell’armadio. Il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata in aula dal difensore del sessantunenne, il penalista Gerardo Santamaria. Un anno e sei mesi la condanna e la riqualificazione in spaccio di natura occasionale. In casa aveva già undici bustine pronte per essere spacciate e una bustina con quattordici grammi.