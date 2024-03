Furto sventato dai Carabinieri in un Tabacchi di Pietradefusi

Questa notte i Carabinieri hanno sventato un furto ai danni di una rivendita di tabacchi di Pietradefusi.

I ladri hanno tentato di penetrare nell’esercizio commerciale attraverso un foro praticato nel muro perimetrale del locale, facendo scattare l’allarme.

L’immediato intervento dei militari ha messo in fuga i malviventi.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno già acquisito le immagini dal sistema di videosorveglianza per l’identificazione dei responsabili.