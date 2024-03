Ghidotti salva l’Avellino: a Francavilla è solo 0 a 0

L’Avellino conquista un pareggio amaro a Francavilla contro la Virtus. Il solito copione già visto con i lupi che non riescono a sfruttare il pareggio del Benevento in casa contro il Messina per avvicinarsi alla seconda posizione. Un pareggio deludento soprattutto per l’atteggiamento avuto dai biancoverdi.

Una gara che ha visto l’Avellino partire bene con Gori che dopo pochi minuti colpisce il palo. Ma è un fuoco di paglia con la squadra di casa che sfiora il goal con il suo attaccante che però viene fermato da un Ghidotti miracoloso. La partita è noiosa e la squadra di Pazienza non riesce ad imporsi e si va al riposo con il risultato di 0 a 0.

Nella ripresa stesso copione, partita brutta che vede andare vicina al goal la squadra di casa prima con Artistico che ha l’occasione ghiotta ma sbaglia praticamente con la porta spalancata spedendo il pallone fuori. Poi è Ghidotti a salvare l’Avellino con una gran parata dopo una conclusione di De Marino. I biancoverdi son o poco cosa e riescono a tirare in porta solo con Marconi nei minuti finali. La partita si chiude senza sussulti con il punteggio di 0 a 0.

Per l’Avellino un nuovo passo indietro lontano dal Partenio – Lombardi e l’appuntamento per la prossima gara è per sabato prossimo tra le mura amiche contro il fanalino di coda Brindisi dove un solo risultato è possibile: la vittoria.