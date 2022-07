Furto in agenzia viaggi di Avellino, in carcere pregiudicato foggiano

Nella mattinata odierna, il Comm.to di P.S. “Busto Arsizio” ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva in carcere a carico di un pregiudicato di origini foggiane, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziato per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.

L’attività di indagine ha avuto inizio a seguito di un furto di circa 5000 euro perpetrato in aprile u.s. presso un’agenzia di viaggio in via Carlo del Balzo. In particolare l’attenta visione delle immagini ha permesso alla Squadra Mobile di procedere ad accertamenti che hanno consentito l’identificazione dell’autore del furto.

L’indagine condotta con perseveranza ha consentito di acclarare che il suindicato prima del furto presso l’agenzia di viaggio, si era impossessato di una carta di credito e l’aveva indebitamente utilizzata. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari in provincia di Varese, per un tentato furto in abitazione commesso in questa provincia.