Furto di una pistola all’interno di una casa incustodita: indagini della Polizia

VALLO LAURO- Una casa che da tempo era disabitata ma in cui, all’interno di una fuciliera, insieme alle armi lunghe veniva custodita anche una pistola. Una calibro 7,65 regolarmente detenuta dal vecchio proprietario deceduto da qualche tempo. Ed è stata proprio quella a cui hanno mirato i malviventi, che non si può stabilire con certezza quando siano entrati in azione, hanno portato via solo la pistola, lasciando invece i fucili all’interno della stessa abitazione. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte degli agenti del Commissariato di Lauro agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Non è il primo Furto di armi che avviene negli ultimi mesi nella zona. Un segnale pericoloso per gli inquirenti, già al lavoro tra l altro anche su altri raid analoghi avvenuti nel Vallo di Lauro.