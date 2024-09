Montoro: Operazione congiunta di Carabinieri Forestali e Polizia Municipale, sequestrata area con rifiuti speciali

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Forino nell’ambito delle opera zioni volte al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale di Montoro, ha deferito ali’ Autorità Giudiziaria un uomo di 47 anni residente a Montoro. Durante i controlli, è emerso che l’individuo deteneva, all’interno di un capannone e in un’area esterna adiacente, ubicati su un fondo di sua proprietà nel comune di Montoro, una notevole qua ntità di rifiuti specia li, sia pericolosi che non pericolosi, di provenienza ignota, senza alcuna autorizzazione.

Nello specifico, i militari hanno rinvenuto circa 115 metri cubi di rifiuti speciali, tra cui batterie, cerchioni in metallo, radiatori e altri rifiuti ferrosi provenienti da autovetture e ca mion, oltre a tubi in piombo, ra me e a ppa recchia tureelettriche ed elettroniche (RAEE).

L’intera a rea , di circa 580 metri qua dra ti, è sta ta sottoposta a sequestro preventivo. L’operazione rappresenta un’azione concreta e incisiva a tutela dell’ambiente e della sa lute pubblica , confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contra sto a tali reati.