Regionali, De Luca jr: con Fico incontro costruttivo, spirito positivo e unitario

NAPOLI- “È stato un incontro costruttivo, svolto con uno spirito positivo e unitario”. Piero De Luca, segretario in pectore del Partito Democratico della Campania ha commentato così il primo vertice tra le forze della coalizione progressista e il candidato Roberto Fico, a cui ha partecipato per il Partito Democratico, insieme ad Antonio Misiani. La prima riunione del tavolo di confronto fra le forze politiche e civiche progressiste che sostengono la candidatura di Roberto Fico a Presidente della Giunta regionale della Campania. “Abbiamo confermato la volontà di costruire insieme un programma di governo serio e concreto- ha spiegato De Luca- attraverso un dialogo aperto con la società civile, le forze economiche e sociali, il terzo settore, il mondo della cultura, dell’associazionismo, e con i rappresentanti dell’amministrazione uscente”. L’obiettivo e’ un programma di governo che valorizzi i 10 anni di guida della Regione Campania da parte del centrosinistra e si apra a nuove sfide: “È l’inizio di un cammino che deve portare alla costituzione di un’alleanza politica coesa, fondata sul rispetto reciproco e l’affinità programmatica, con l’obiettivo di definire un progetto di governo che valorizzi i risultati positivi del lavoro di questi 10 anni e affronti le sfide future che dovrà affrontare il prossimo esecutivo regionale”.