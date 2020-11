Benevento Cronaca Furto ad un supermercato di San Bartolomeo in Galdo, i carabinieri sulle tracce dei malviventi 21 Novembre 2020

Furto ad un supermercato di San Bartolomeo in Galdo, i carabinieri sulle tracce dei malviventi. I militari dell’arma, infatti, hanno intercettato e sequestrato un’audi A6 berlina di colore nero, con numero di telaio abraso e montante targhe trafugate in provincia di Chieti nei giorni scorsi, utilizzata per compiere il furto presso Conad della zona industriale.

I malfattori, incappucciati e con i guanti, dopo aver forzato una porta d’accesso del supermarket di San Bartolomeo in Galdo, hanno portato via tre cassette di sicurezza dei registratori di cassa, contenenti complessivamente 1.500 euro circa in banconote e monete.

Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo, intervenute tempestivamente su segnalazione telefonica del proprietario alla Centrale Operativa, sono riusciti ha intercettare le due auto dei malviventi, ingaggiando un inseguimento di Audi A6 e di una Mercedes Classe C station wagon scura, riuscendo a recuperare la prima, che, dopo aver urtato contro un palo dell’illuminazione pubblica, era stata abbandonata dai ladri, che si sono dileguati con una spericolata fuga a bordo della Mercedes nelle campagne circostanti.

All’interno dell’Audi, sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti tecnici del caso, sono stati trovati attrezzi da scasso, una radio “walkie talkie” e 450 euro circa, contenuti in una delle cassette trafugate. Il denaro è stato quindi restituito al proprietario del supermercato.

Sul posto sono giunti anche i militari dell’Aliquota Operativa che hanno effettuato un accurato sopralluogo e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza per reperire ogni traccia utile all’individuazione dei malfattori per i quali sono ancora in corso le ricerche del caso.