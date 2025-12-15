M5S, Saiello: “Centro per l’autismo di Avellino, un segnale di responsabilità da parte della nuova amministrazione regionale”

“Lo sblocco della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino è un segnale importante di attenzione istituzionale verso un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana di tante famiglie della nostra Regione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine della conferenza stampa del presidente della Regione Campania Roberto Fico.

“Colpisce positivamente l’attenzione riservata fin da subito dal presidente Fico al tema dell’autismo. È un messaggio chiaro: la tutela delle persone più fragili e il sostegno alle loro famiglie non possono essere temi marginali. La decisione di puntare sin da subito su un centro pubblico, gestito dall’ASL, con una forte attenzione alla diagnosi precoce nei primi anni di vita, va nella direzione giusta, perché rafforza l’idea di una sanità che accompagna, sostiene e costruisce percorsi di cura nel tempo. L’autismo non riguarda solo i bambini, ma investe l’intero sistema di relazioni familiari, educative e sociali, chiamando la comunità a risposte strutturate e durature. In un territorio come quello irpino, dove il bisogno di servizi è reale e diffuso, l’attivazione del Centro può rappresentare un punto di riferimento stabile, capace di rafforzare la rete esistente e di ampliare le possibilità di presa in carico”.

“È questo il senso più profondo dell’azione annunciata – conclude Saiello – trasformare un impegno istituzionale in una risposta concreta, costruita attraverso la collaborazione tra Regione, Comune e ASL, nell’interesse delle persone e delle famiglie”.