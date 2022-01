Irpinia, furti di batterie per auto: “Attenti ai ladri del litio”

Furti di batterie per auto. La denuncia è arrivata dal gruppo Cittadini Attivi di Montoro, sempre molto attenti rispetto alle problematiche che affliggono i residenti della città dell’Irno.

I ladri asportano le batterie, per poi rivendere il materiale.

I cittadini raccontano: Sono di nuovo tornati i ladri in azione sul nostro territorio ma stavolta, oltre a quelli d’appartamento, sono giunti i ladri di batterie per auto.

Una volta rubavano il rame. Ora, terminato l’oro rosso, i ladri si sono buttati sul litio.

Non sembra vero, ma c’è in giro qualche banda che si è concentrata sui furti degli accumulatori di energia elettrica. Un fenomeno che sta crescendo anche in altre zone d’Italia dove, evidentemente, questi pezzi sono ricercati e fruttano (senza grossi rischi), tramite rivendita al mercato nero, migliaia di euro”.

In crescita anche i furti di batterie al litio per auto interamente elettriche. Intanto, proprio qualche giorno fa, sempre da Montoro è arrivata una denuncia per il furto commesso in un tabacchi della zona. Dopo quest’episodio, i Cittadini Attivi di Montoro hanno esortato la costituzione di un tavolo per la sicurezza che veda protagonisti il sindaco della città dell’Irno, Girolamo Giaquinto, e il prefetto, Paola Spena. (Foto di copertina tratta dalla Pagina Facebook “Cittadini Attivi di Montoro”)