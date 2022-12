Furti, anche il sindaco di Altavilla Mario Vanni al vertice in Prefettura

Comunicato stampa comune di Altavilla:

Alla luce dei recenti episodi di furto, si è tenuta, in mattinata, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Erano presenti Sua eccellenza il prefetto di Avellino, il signor Questore, il comandate provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza ed il sindaco di Altavilla. Il sindaco è stato rassicurato circa la maggiore presenza sul territorio. Tuttavia le statistiche dimostrano che già c’è un’attività consolidata tant’è che sono stati, nel corso del 2022, espletati controlli a 1800 vetture 18 delle quali erano possedute da soggetti che sono stati destinatari di provvedimenti di allontanamento. Alla tentazione di individuare soluzioni fai da te sua eccellenza il Prefetto ha proposto al comune di aderire ad un protocollo di sicurezza dove la Polizia Municipale interagisce con le forze dell’ordine e dove anche i cittadini possono effettuare segnalazioni .

“Il fatto che ad Altavilla i furti e le rapine siano al di sotto della media non ci può consolare – riferisce il primo cittadino – faccio notare però che il comune di Altavilla, nonostante il rincaro dei costi di energia, per questioni di sicurezza, non ha ritenuto di ridurre o ridimensionare il sistema di pubblica illuminazione tuttavia chiedo ai cittadini una maggiore attenzione. Il comune ha investito nel sistema di video sorveglianza che va sicuramente potenziato. Alle volte anche una semplice luce in più davanti casa, la presenza di un cane nel piazzale di una casa isolata o l’attenzione nel chiudere bene le porte d’ingresso o di evitare di lasciare la chiave dell’auto nel cruscotto, possono aiutare”.