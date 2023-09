Furti a Mirabella, i ladri approfittano del concerto di Elettra Lamborghini

Sono almeno tre i furti perpetrati ieri sera a Mirabella Eclano e più precisamente nella frazione Pianopantano. Altrettante villette sono state visitate dai ladri che hanno approfittato del fatto che fossero tutti al concerto di Elettra Lamborghini a Mirabella centro.

Soldi, oggetti in oro, orologi ed in un’abitazione persino un’arma legalmente custodita. Il bottino totale nelle diverse villette è in via di quantificazione ma ad una prima stima è ingente. Indagano i carabinieri del locale Comando.

Ieri sera Mirabella è stata letteralmente invasa da persone provenienti da tutta la Regione per il concerto, almeno 40 navette hanno fatto la spola tra i centri commerciali e piazza Manzoni, e le strade nevralgiche hanno visto un flusso enorme di auto, dunque i ladri hanno approfittato del marasma per passare inosservati agli occhi di forze dell’ordine e protezione civile e delle case lasciate incustodite per fare man bassa.

Già sabato scorso, nella stessa località erano stati perpetrati altri 2 furti. Anche in quel caso i ladri avevano approfittato dell’assenza dei proprietari in occasione della Tirata del Carro.