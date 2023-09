A Prata “Puliamo il Mondo”: una domenica insieme per liberare il paese dai rifiuti

Quest’anno la Pro Loco di Prata partecipa a Puliamo il Mondo, la grande iniziativa di volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente.

Da oltre trent’anni i volontari di tutto il mondo, in una vera mobilitazione, si danno appuntamento per ricordare che basta poco per tutelare l’ambiente in cui si vive.

A Prata, la Pro Loco ha pensato di coinvolgere tutta la comunità organizzando questa giornata di pulizia nel vecchio centro storico e nelle aree presso gli edifici emblematici della cittadina.

Dunque via i rifiuti abbandonati sensibilizzando cittadini, giovani e non, alla tutela e alla salvaguardia dei luoghi: domenica 24 settembre, alle ore 10, i volontari si ritroveranno presso via Municipio (area antistante la sede comunale) per poi dirigersi nella aree storiche del Rione e della Terra, tra il Palazzo Baronale e l’oratorio dell’Immacolata.

L’amministrazione comunale di Prata di Principato Ultra ha patrocinato l’evento predisponendo un punto di raccolta per i rifiuti rinvenuti.

Tutela e valorizzazione dell’ambiente ma anche cittadinanza attiva e senso di comunità in un paese più pulito e più vivibile, questi sono gli obiettivi principali dell’ iniziativa promossa dall’associazione pratese in collaborazione con Legambiente – Alveare di Avellino. Il messaggio è universale: Puliamo il mondo per un clima di pace

Tutte le informazioni sull’attività di pulizia, sulla distribuzione dei kit, sugli orari dell’evento e sulle modalità di partecipazione ed iscrizione, sono disponibili sulla pagina Fb della Pro Loco di Prata.