I Vigili Del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 19 sono intervenuti in via Circumvallazione in centro città, per un incendio che ha riguardato un furgone in transito.

Le fiamme che sono state limitate alla parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Danni si sono registrati alla facciata di un esercizio commerciale adiacente, mentre per l’uomo alla guida nessuna conseguenza di rilievo.