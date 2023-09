Terremoto Napoli, tremano i Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.8

Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv nell’area dei Campi Flegrei, tra Napoli e Pozzuoli. Un vero e proprio sciame sismico. La scossa più forte, registrata intorno alle 19:45 e ben avvertita anche dalla popolazione, ha avuto una magnitudo di 3.8 ed è avvenuta a una profondità di 2 km.

Da tempo nella zona dei Campi Flegrei è in atto un vistoso fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo. Immediate le reazioni alla scossa sui social. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.