VIDEO/ Isochimica, il presidente di Legambiente in città: “Prepensionamenti non bastano, risarcire gli operai”

Legambiente, il presidente nazionale Stefano Ciafani in città per la terza edizione di Festambiente: “Operai ex Isochimica vanno risarciti, chiederemo incontro alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone”.

Accompagnato dai referenti locali Antonio Di Gisi e Antonio Dello Iaco, Ciafani ha incontrato un gruppo di ex lavoratori dell’Isochimica: “Il governo – ha affermato – deve dar seguito all’impegno preso dal precedente esecutivo di garantire il risarcimento dei danni subiti dagli ex scoibentatori: sono lavoratori che hanno servito il Paese, ammalandosi e molti perdendo la vita per la prolungata esposizione all’amianto”.

Il presidente della onlus si è soffermato anche sulla cura del verde pubblico: “Occorre una buona manutenzione degli alberi e una gestione attenta basata sulle giuste conoscenze da parte delle amministrazioni comunali e provinciali. Non si può pensare di risolvere il problema attraverso gli abbattimenti”.