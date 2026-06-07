Provinciali, Barone (Lega): “Vittoria Picone dimostra che centrosinistra può essere battuto”

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro all’amico Fausto Picone, eletto Presidente della Provincia di Avellino. Il risultato di oggi consegna un dato politico chiaro: il centrosinistra a guida Pd e Movimento 5 Stelle non è invincibile, nemmeno in Campania e nemmeno in territori che per anni sono stati considerati sue roccaforti». Lo dichiara il coordinatore provinciale della Lega di Avellino, Luigi Barone, commentando l’esito delle elezioni provinciali.

«La vittoria di Fausto Picone dimostra che quando amministratori e forze politiche mettono al centro i territori, i cittadini e la qualità delle proposte, anche gli schemi più consolidati possono essere messi in discussione e superati. A questa affermazione hanno contribuito in maniera determinante il centrodestra, la Lega e tanti amministratori locali che hanno scelto di sostenere un progetto di cambiamento per la Provincia di Avellino, aprendo una fase nuova dopo anni di gestione del centrosinistra».

Per Barone, il risultato offre anche una riflessione politica più ampia. «Se il centrodestra avesse avuto il coraggio di candidare una propria autorevole espressione, penso ad esempio al sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, oggi probabilmente staremmo commentando una vittoria pienamente riconducibile alla nostra coalizione. La lezione che arriva da Avellino è semplice: il centrosinistra può essere battuto. Per riuscirci servono unità, strategia, visione e soprattutto il coraggio di credere nelle proprie idee, nei propri amministratori e nella propria classe dirigente».

«Mi auguro che questo risultato rappresenti un monito per tutti gli amici della coalizione. Troppo spesso si rinuncia a giocare la partita fino in fondo. Quando invece si ha il coraggio di osare, di costruire una proposta politica credibile e di valorizzare le tante esperienze amministrative presenti sui territori, i risultati arrivano e dimostrano che nulla è scritto in partenza».

«Ancora auguri a Fausto Picone. Adesso viene la parte più importante: governare bene nell’interesse dell’Irpinia e delle sue comunità, dando risposte concrete agli amministratori e ai cittadini».