Funerali del Papa previsti sabato, gara al Partenio a rischio rinvio

AVELLINO- A rischio rinvio l’ultima giornata del Girone C di Serie C, che prevede il match al Partenio tra Avellino e Team Altamura. Nelle ultime ore più canali hanno ipotizzato la possibilità che le partite in programma sabato 26 aprile, giorno in cui, alle ore 10, si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, potrebbero slittare a data da destinarsi. Al momento, tuttavia, la Lega Pro non ha ancora preso una decisione, mentre il Governo ha proclamato il lutto nazionale per cinque giorni.