Arrestato un 45enne di Taurano per furto in abitazione

Poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV), unitamente a personale della Polizia Ferroviaria di Napoli, hanno tratto in stato di arresto un 45enne di Taurano (AV), per furto all’interno di un’abitazione ubicata a Lauro (AV).

In particolare, nella serata di ieri, una persona residente a Lauro (AV) segnalava agli agenti del locale Commissariato di P.S. che ignoti ladri si erano introdotti nella sua abitazione, asportando monili in oro ed oggetti preziosi, nonché un computer portatile ed un tablet. Le indagini immediate consentivano agli agenti del Commissariato di P.S. di individuare la posizione dell’autore del furto che veniva successivamente intercettato e fermato unitamente a personale della Polizia Ferroviaria di Napoli all’uscita della stazione Circumvesuviana di Napoli. La perquisizione personale dell’uomo consentiva di rinvenire la refurtiva, tra cui il computer ed il tablet.

Per quanto accertato, la persona fermata era dichiarata in stato di arresto.

Il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avvisato dell’arresto, disponeva la traduzione del 45enne presso il carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.