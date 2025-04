Cultura della legalità: anche Pasqua i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino vicini a studenti ed anziani

Anche in occasione delle festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno proseguito il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, rivolti a studenti, anziani e altre fasce vulnerabili della popolazione. Le iniziative, che continueranno anche nelle prossime settimane, rientrano nel più ampio programma dell’Arma dei Carabinieri finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.

A Fontanarosa, il Comandante della locale Stazione ha incontrato gli alunni dell’Istituto scolastico “Di Prisco”, affrontando tematiche di grande attualità e impatto tra i giovani: bullismo, cyberbullismo, uso consapevole dei social network e i pericoli legati a comportamenti scorretti o all’uso improprio della rete.

Parallelamente, altri incontri si sono svolti in diverse strutture dedicate agli anziani, in centri di aggregazione, chiese e luoghi di culto, con l’obiettivo di informare e tutelare la popolazione più esposta a truffe e raggini. In particolare, a Rocca San Felice e Fontanarosa i Carabinieri hanno fatto visita alle strutture tutelari dei due comuni. A Montefalcione, il Comandante della Stazione ha incontrato gli ospiti e il personale della locale struttura sanitaria, mentre a Taurasi e Sant’Angelo all’Esca l’Arma ha incontrato i cittadini nelle rispettive parrocchie. In questi contesti sono stati forniti consigli pratici su come riconoscere ed evitare le truffe più ricorrenti, spesso messe in atto da falsi operatori di servizi o sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine.

L’azione di prossimità si è estesa anche a Lacedonia, presso la struttura del progetto “SAI” (Sistema di Accoglienza e Integrazione), dove il Comandante della Stazione ha incontrato gli immigrati ospiti, fornendo indicazioni utili per un corretto inserimento nella società, con particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada e alla prevenzione del fenomeno dell’immigrazione illegale.

Queste iniziative confermano ancora una volta l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la legalità e garantire la sicurezza sul territorio, con una presenza concreta e rassicurante accanto a chi ha più bisogno di tutela.