Monteforte, oggi l’ultimo saluto ad Andrea Canonico

Oggi, alle ore 15,00, nella Chiesa di Monteforte Irpino, saranno celebrati i funerali di Andrea Canonico, il 57enne ristoratore ritrovato senza vita nel suo ristorante; “Quagliarella”. La comunità potrà tributare l’ultimo omaggio a un uomo che si era fatto apprezzare per la solarità e la generosità come imprenditore e professore di educazione fisica. Sono centinaia i messaggi di cordoglio apparsi in questi giorni sulla bacheca Facebook dell’imprenditore, dove chi gli voleva bene ha ricordato la sua grande generosità e capacità di creare condivisione e convivialità.