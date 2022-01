Evasione in tre dal carcere di Avellino, uno preso, due in fuga. E’ accaduto questa notte. I detenuti sono scappati dal primo piano della sezione penale del penitenziario di Bellizzi. E’ scattato subito l’allarme e, durante la fuga, uno dei tre è stato prontamanente bloccato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Avellino. Come accade in questi casi, tutte le forze dell’ordine – in primis la polizia penitenziaria – sono allertate ed è aperta la “caccia” alla ricerca degli altri due, anche con l’ausilio di elicotteri.

IN AGGIORNAMENTO