Fuga dall’aula, in consiglio comunale assente persino il presidente Maggio

La seconda convocazione del consiglio comunale di Avellino chiamata oggi a votare una serie di delibere (in particolare variazioni di bilancio) salta per l’assenza di tutta la maggioranza, che già ieri si era presentata con solo sette consiglieri in aula (i sei esponenti del gruppo che fa riferimento alla sindaca Nargi e il presidente del consiglio comunale Ugo Maggio). Questa mattina non solo erano assenti il sindaco e i suoi consiglieri ma anche lo stesso presidente del consiglio comunale, legato al gruppo dei cosiddetti “festiani”. Un’assenza quella di Maggio che è stata stigmatizzata nel corso della conferenza stampa convocata dai gruppi di opposizione nella sala stampa di Palazzo di Citta’. In aula il numero legale per la seconda convocazione era di undici consiglieri. Presenti al momento della conta i tre consiglieri del Patto Civico e il consigliere Iacovacci del PD.