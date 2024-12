Aquino (M5S): “Unica opportunità tornare alle urne, la città non merita nubi e ombre”

“A questo punto le opportunità diventano solo una: tirare i temi in barca e tornare al voto. In questo periodo dove si accendono le luci non dovrebbero esserci ombre e soprattutto nubi per l’amministrazione di un capoluogo di provincia”.

Lo ha voluto evidenziare chiudendo il suo intervento nella conferenza indetta questa mattina dai gruppi di minoranza il consigliere del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino, che ha anche evidenziato come “Il problema di oggi e’ l’ assenza del presidente del consiglio, del sindaco, che aveva l’obbligo di spiegare. Manifestazioni di assenteismo inspiegabili, che rappresentano una mancanza di rispetto per l’aula ed in particolare per chi aveva votato questo sindaco e la maggioranza.Credo che non sia stato un comportamento corretto verso gli elettori”.