Città campane più cliccate: Avellino terza dopo Napoli e Salerno.

Nel 2024, la Campania si conferma una delle regioni italiane più cercate online, con una particolare attenzione alle sue città e ai personaggi più rappresentativi. Napoli, Salerno e Avellino sono le città campane che dominano i trend di ricerca su Google, con Napoli in testa, seguita da Salerno e Avellino, che si distingue per la sua crescente visibilità.

Napoli, capoluogo della regione, sfrutta la sua fama legata a vari ambiti, dalla musica al calcio, passando per i personaggi famosi. Inoltre, non sorprende che nella classifica “Addii”, pubblicata da Google, il giornalista napoletano Franco Di Mare si trovi al settimo posto, segno della continua attenzione che Napoli riceve in vari ambiti, anche quelli più dolorosi come la morte di personalità celebri.

Tuttavia, sebbene la città sia simbolo di cultura e bellezza, l’associazione con termini negativi come “camorra” e “mafia” è ancora forte. Questo dimostra come l’immagine di Napoli non sia ancora completamente liberata dagli stereotipi legati alla criminalità, che continuano a essere un tema ricorrente nelle ricerche online.

Al secondo posto della classifica delle città più cercate si trova Salerno, che ha guadagnato popolarità grazie a vari eventi e iniziative culturali. Avellino segue al terzo posto, con una visibilità decisamente inferiore rispetto alle altre due città. Caserta e Benevento, pur essendo parte integrante della Campania, registrano un volume di ricerche nettamente inferiore.

Le isole campane, infine, godono anch’esse di un buon riscontro online. Capri, alimentata dalla pubblicità legata alle celebrità internazionali, è al primo posto tra le isole più cercate, seguita da Ischia, ancora associata ai drammatici eventi legati alla frana e al terremoto, e da Procida, che sta vivendo un calo nell’interesse dopo il successo della Capitale della Cultura 2022.