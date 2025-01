Fruncillo: “Una delegazione di Fdi in visita ai Comandi provinciali delle Forze dell’ordine”

Fratelli d’Italia ha organizzato in tutta Italia una significativa iniziativa in tema di Sicurezza e il Coordinamento Provinciale di Avellino sarà impegnato lunedì 6 gennaio nella sua declinazione territoriale.

Questa emblematica attività, che vedrà la partecipazione della classe dirigente provinciale

congiuntamente all’on. Gianfranco Rotondi e agli amministratori locali, sarà volta a esprimere gratitudine e vicinanza a coloro che quotidianamente lavorano per garantire la nostra sicurezza. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca, avvertiamo la necessità di onorare il coraggio e la dedizione degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine. Pertanto, saremo impegnati nella consegna di un omaggio ai Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Il Governo sta agendo concretamente, segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini, come si evince dalla riqualificazione di Caivano e dagli sgomberi a Scampia. Tutto questo è evidentemente possibile grazie all’impegno quotidiano degli uomini e delle donne in divisa che nonostante le continue aggressioni e gli insulti, come dimostrano gli ultimi accadimenti di Milano e Rimini, operano incessantemente e con dedizione per una Nazione più sicura. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di un dialogo costante tra le istituzioni e le forze dell’ordine. La nostra intenzione è non solo quella di ringraziare gli organismi di sicurezza per il loro servizio inestimabile, ma anche di rafforzare il legame di fiducia reciproca, concorrendo al consolidamento di alcuni concetti valoriali fondamentali per la costruzione di una società coesa e armoniosa. Riteniamo essenziale al proficuo espletamento della nostra funzione essere portatori di un messaggio di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine.