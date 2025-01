VIDEO/ Rino Genovese a Nargi: “Riconvochi il Consiglio Comunale o si dimetta”

Il consigliere comunale Rino Genovese (Patto Civico) ha rinnovato il suo appello alla sindaca di Avellino, Laura Nargi, affinché riconvochi il Consiglio comunale e dimostri di avere una maggioranza stabile.

Questo il messaggio di Genovese in un video diffuso sui suoi canali social: “L’appello del vescovo non può restare inascoltato – ha dichiarato – la nostra comunità ha bisogno di stabilità, di serietà amministrativa, e io non vedo nulla di serio in questa amministrazione. Piuttosto, vedo istituzioni offese e utilizzate per battaglie personali. Vedo un ex sindaco in delirio totale che pronuncia parole gravissime nei confronti della magistratura. Vedo un’amministrazione inesistente.”

Genovese ha poi sollecitato la sindaca Nargi a prendere una posizione chiara: “La sindaca potrebbe fare qualcosa di serio riconvocando il Consiglio comunale e dimostrando di avere una maggioranza, oppure, con altrettanta serietà, rassegnare le dimissioni. Altrimenti, intervenga il Prefetto, perché davvero Avellino non merita questa pagliacciata”, ha concluso il consigliere.