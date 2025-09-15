Frigento, raid in una sala giochi: malviventi via con i contanti

FRIGENTO – Forzano una grata e portano via i contanti presenti al momento del raid all’interno della Sala Giochi. E’ quanto avvenuto la scorsa notte a Frigento, dove i malviventi avrebbero asportato contanti per cinquecento euro all’interno della Sala Giochi presa di mira. Le indagini per identificare gli autori del raid sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.