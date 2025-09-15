Evento annullato a Montefredane, Frezza: canto la forza di uscire dai brutti contesti

MONTEFREDANE – “Viviamo n una società che abbandona i deboli e poi si sorprende quando diventando mostri. Nel 2025 mi annullano ancora i live perchè Frezza istiga alla violenza, i film di mafia o camorra ecc. ecc. ecc. che fanno?”.

Il rapper Frezza affida a un video sui social network la sua risposta alle polemiche sul video che annunciava l’evento, poi annullato, a Montefredane. “È la seconda volta che mi succede e mi chiedo perchè non fate le cose che dovreste fare? lo canto racconto la mia vecchia vita dimostrando che chi vuole veramente può farcela e può uscire da brutti contesti…alla violenza istigate voi noi cantiamo e non penso sia mai stato reato la libertà di parola se avete tempo venite giù da me e vediamo i bambini chi abbracciano. L’unica cosa che è riuscita a salvarmi dalla vita difficile che vivevo è stata a musica, voi che fate? mi impedite di farla”.