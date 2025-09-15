Poliziotto trovato senza vita, domani alle sedici ad Ariano Irpino l’ultimo saluto

ARIANO IRPINO – Non ci sara’ un esame medico legale sulla salma di M.A, il quarantatreenne agente di Polizia in servizio al Commissariato di Ps di Ariano Irpino che nella serata di ieri è stato trovato privo di vita in un terreno di Contrada Accoli, nella città del Tricolle. La Procura di Benevento, alla luce delle chiare circostanze che hanno portato alla morte dell’agente di Polizia, ha infatti messo a disposizione dei familiari la salma dell’agente. Nella giornata di domani ci saranno anche i funerali, che saranno svolti alle 16.00 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri. Polizia in lutto per la scomparsa dell’Agente. Anche l’Anps di Avellino ha ricordato il quarantatrenne . Le indagini della Procura di Benevento intanto continuano.