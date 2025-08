Frigento, incidente mortale nella notte: la vittima è un 44enne di Villanova

Frigento – Questa notte, due equipaggi della Compagnia CC di Mirabella Eclano sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale mortale. Per cause in corso di accertamento, una vettura si è ribaltata, finendo la propria corsa in una piccola scarpata. Il conducente, un 44enne di Villanova del Battista, è deceduto sul colpo ed il corpo è stato estratto dai VV.FF. solo dopo complesse operazioni. Solo lievi escoriazioni per il passeggero. La salma è stata condotta presso l’obitorio dell’ospedale “Moscati di Avellino”, per il successivo esame autoptico.