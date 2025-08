Lega, Picone: sicurezza urbana priorità anche per il nostro territorio

“Sicurezza urbana e convivenza civile sono le priorità della Lega anche ad Avellino e in tutta l’Irpinia”. Così Massimo Picone, rappresentante provinciale del partito.

“I disagi e gli episodi di cronaca – ha proseguito l’esponente politico – che si registrano sul territorio richiedono particolare attenzione da parte di istituzioni locali, forze dell’ordine e opinione pubblica. Da ultima, la grave vicenda che si è consumata per le strade del centro della città capoluogo, che ha visto come protagonista di un’aggressione una madre con un bambino, sulla quale è immediatamente intervenuta la segretaria cittadina della Lega, Maria Elena Iaverone, segnalando le criticità, fa riflettere sulla necessità di interventi mirati. Bisogna infatti creare le condizioni perché siano garantite sicurezza e vivibilità ai cittadini, sia posto un argine al degrado di spazi pubblici e zone verdi e assicurata la doverosa tranquillità ai residenti, presso le proprie abitazioni.

Soltanto un’azione concentrica, anche in termini di prevenzione, può impedire che criminalità, atti di violenza o problemi di decoro urbano possano mettere a rischio o turbare la comunità. Alle azioni di repressione dei fenomeni delinquenziali, di contrasto degli episodi di vandalismo contro i beni comuni, di controllo delle situazioni potenzialmente pericolose, va affiancata una costante opera di educazione alla legalità, soprattutto tra i più giovani, al rispetto delle regole da parte di tutti, ma anche, come sostenuto proprio da Iaverone, una più rigorosa e efficace gestione dell’accoglienza degli immigrati. Nessuno insomma può sentirsi esentato dal rispettare leggi e regole”.