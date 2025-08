Nusco, il liceo classico trasloca a Montella: il sindaco ne dichiara l’inagibilità

Dal 15 settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico in Campania e in Irpinia, gli studenti e le studentesse del liceo classico di Nusco “traslocheranno” presso la sede centrale di Montella, per il quale la provincia di Avellino ha avviato i lavori di adeguamento.

L’edificio di Nusco, infatti, era stato dichiarato inagibile tramite ordinanza del sindaco lo scorso aprile.