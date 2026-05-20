Avellino Città Pubblica, domani chiusura di campagna elettorale dinanzi alla Villa Comunale

Si terrà domani, 20 maggio 2026, a partire dalle ore 18.00, lungo Corso Vittorio Emanuele, all’ingresso della Villa Comunale, la chiusura della campagna elettorale della lista Avellino Città Pubblica.

Un appuntamento che sarà molto più di un semplice momento conclusivo: una vera e propria festa partecipata, aperta alla città, pensata come occasione di incontro, ascolto e confronto con sostenitori, cittadini e cittadine.

Nel corso dell’iniziativa sarà ripercorso il cammino di queste settimane, fatto di assemblee, incontri nei quartieri, dialoghi e confronto diretto con la comunità. Un percorso che ha permesso di raccogliere sollecitazioni, bisogni e proposte, contribuendo a costruire in maniera condivisa una visione concreta per il futuro di Avellino.

La serata rappresenterà quindi anche un momento di racconto collettivo, in cui restituire alla città quanto emerso lungo questo percorso e rilanciare l’impegno per una Avellino più giusta, inclusiva e partecipata.