Fratelli d’Italia, ufficiale la candidatura della presidente provinciale Ines Fruncillo

AVELLINO- Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e’ ufficialmente candidata alle Europee nella lista guidata dalla premier Giorgia Meloni. Da poche ore sono stati ufficializzati i nomi e la squadra che mette in campo Fdi per conquistare più seggi all’Europarlamento. La candidatura della Fruncillo era già nell’aria da giorni. Ora è arrivata l’ufficialità. Nella stessa lista c’è un altro irpino, Nicola D’Ambrosio, originario di Bonito che corre però in quota Abruzzo. Una prova importante per la dirigente provinciale della destra, quella con le elezioni Europee. Irpinia presente anche nella lista della premier dunque.