Primo Maggio: Cgil in piazza a Solofra senza Cisl e Uil

Oggi, mercoledì 1 maggio, Cgil Avellino con il patrocinio del Comune di Solofra è scesa in campo a Solofra per la pace, il lavoro stabile, la giustizia sociale per andare in Europa.

Alle ore 9.30 il raduno in Piazza San Michele per poi avviare il corteo alle ore 10.00 e terminare alle ore 10.30 con Sit-in ed interventi in Piazza Umberto I.

“Io non posso scegliermi la controparte perchè eletta, loro non si possono scegliere la controparte sindacale perchè anche noi siamo eletti – afferma Fiordellisi – Siamo qui perchè è necessario che lavoratori e lavoratrici di questo siano ben coscienti non della divisione, ma della coesione di costruzione” – conclude Fiordellisi.