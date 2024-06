Fratelli d’Italia, Christopher Russo sulla sua esperienza politica ad Avellino

Russo Christopher parla della sua prima esperienza politica ad Avellino.

Cosa pensi della tua prima esperienza politica, da giovane con una lista di partito che ha vinto in Europa e governa l’Italia con il premier Meloni?

Ormai si è conclusa questa campagna elettorale e posso dire che sono pienamente soddisfatto del mio percorso politico e del risultato ottenuto. Ringrazio il partito tutto, in primis Ines Fruncillo e il sindaco Modestino Maria Iandoli. Essendo la mia prima esperienza politica, sono stato sempre positivo e mi aspettavo di ottenere questo risultato, poiché riconoscevo il lavoro che stavo compiendo. Il lavoro rispecchia il risultato.

Ho avuto la possibilità di conoscere nuove persone e, soprattutto, di portare il mio contributo elettorale al partito Fratelli d’Italia di Avellino. Per le persone che oggi hanno riposto fiducia in me, sono estremamente consapevole che la prossima volta partirò nuovamente da zero. Ringrazio pubblicamente tutti coloro che mi hanno votato. Il lavoro da compiere è ancora tanto, ed essendo giovane mi sento ancora più responsabile per dimostrare a tutti i ragazzi che bisogna crederci sempre e non arrendersi. Oggi, ahimè, prevalgono insoddisfazione e paure; le incertezze del nostro tempo hanno il sopravvento sulle certezze sbiadite di un tempo lontano. Quindi c’è estremo bisogno di riscoprire il senso di appartenenza, il senso della cultura, dell’istruzione e soprattutto del merito. Tutti questi elementi, messi insieme, formano la civiltà.

Con questa esperienza ho intercettato sogni e alimentato speranze, anche condividendo momenti con persone più grandi di me. Quindi si può dire che nulla è perduto, c’è solo bisogno di riconquistare la propria speranza. Permettetemi di fare una nota anche in merito alle elezioni europee per il grandissimo risultato ottenuto da Fratelli d’Italia nel mio comune di residenza, Montemiletto, portando Ines Fruncillo tra le più votate a Montemiletto; prova che anche Montemiletto esprime il suo elettorato di destra. Sono grato per questa esperienza che mi ha permesso di crescere e di contribuire al nostro movimento politico. Continuerò a lavorare con determinazione e passione per il bene della nostra comunità, portando avanti i valori che ci contraddistinguono.