SPECIALE BALLOTTAGGIO MONTORO/ Video-intervista a Girolamo Giaquinto

Si dice soddisfatto per il risultato raggiunto al primo turno e crede nella vittoria al ballottaggio contro Salvatore Carratù. Girolamo Giaquinto, sindaco uscente di Montoro, sottolinea come il secondo turno sia “tutta un’altra partita in cui si riparte da zero”.

“Bisogna scegliere il sindaco – afferma ai microfoni di IrpiniaNews -. Noi siamo in corsa per dare continuità alla nostra azione amministrativa. Incognita maggioranza? Avrò autosufficienza in consiglio comunale anche in caso di mia vittoria” conclude Giaquinto.