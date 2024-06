Cade dall’albero mentre raccoglie ciliegie: muore un sessantenne

CERVINARA- Un volo fatale dall’albero dove stava raccogliendo ciliegie. Questo l’epilogo di un tragico incidente avvenuto nelle campagne di Cervinara poche ore fa. Per l’uomo, un sessantenne residente della zona, non c’è stato nulla da fare.

Nonostante l’intervento del personale del 118 non si è potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata traslata presso la sala mortuaria del Moscati di Avellino in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Ps di Cervinara e il personale dell’ispettorato del Lavoro di Avellino per accertare in quale veste la vittima si trovasse in quel luogo e se anche in questo caso si tratta di un incidente sul lavoro.