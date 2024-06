Fratelli D’Italia Avellino, domani chiusura della campagna elettorale

“Ormai ci siamo. Questa lunga campagna elettorale volge al termine, e vogliamo insieme a voi cambiare finalmente la nostra città. Non abbiamo mai governato in questa città, ma siamo abituati a guardare le persone negli occhi e nessuno potrà negarlo, lo abbiamo fatto negli ultimi 50 anni. La coerenza in politica equivale alla credibilità: quella di cui ha bisogno questo territorio, che necessita finalmente di una nuova classe dirigente. Nel nome di una politica che può e deve tornare ad essere strumento “per la gente e con la gente”, nel pieno della coerenza di quei valori, di quei principi, di quella concretezza, di quella ricerca della legalità e della trasparenza che non ci hanno mai abbandonato e mai ci lasceranno”.

Con queste parole Modestino Iandoli, candidato a sindaco di Fratelli d’Italia per Avellino, presenta l’appuntamento di chiusura della campagna elettorale, con tutto il coordinamento di FDI cittadino, con l’atteso intervento anche da parte della Presidente Ines Fruncillo, candidata alle europee.

Il coordinamento di Fratelli d’Italia di Avellino invita per tanto tutti i cittadini, tutti i sostenitori del partito, ad essere presenti domani venerdì 7 giugno alle 20.30 presso Piazzetta Biagio Agnes, per riflettere, per ascoltare, per stringersi intorno a un progetto di cambiamento.