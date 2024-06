Sicurezza e legalità in città: il piano del PD presentato da Romano e Gengaro

Sicurezza e legalità in città al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina sul tema “Avellino, sicurezza e legalità tra presente e futuro”.

“La sicurezza per noi non è un costo, ma un’opportunità che diamo ai cittadini – ha affermato Nando Romano, responsabile provinciale Pd per sicurezza e legalità e candidato ad Avellino alla carica di consigliere comunale -. Essendo un uomo delle istituzioni ho voluto fare questo incontro qui, nell’istituzione del Partito Democratico, dove l’impegno che viene preso è soprattutto dell’istituzione stessa. A ogni luogo va data la giusta considerazione. Ovviamente stiamo parlando della città di Avellino, che vive un momento di difficoltà e rinascita. La proposta fondamentale è quella di realizzare una struttura che sia a disposizione della cittadinanza, che io e il candidato sindaco abbiamo individuato nella Casina di Vetro di Piazza Kennedy. Sarà un luogo di incontro con la cittadinanza, un punto di riferimento per la legalità e la sicurezza, dove sarà presente anche una parte della polizia municipale.

Un’altra proposta di Romano riguarda l’istituzione della polizia di prossimità. “Dobbiamo dividere le periferie in tre grandi macroaree – spiega Romano – con addetti che faranno giornalmente attività di prevenzione. Con l’ausilio della polizia municipale e delle altre forze di polizia, possiamo realmente diventare efficaci nell’attività di prevenzione”.

Presenti all’incontro anche Nello Pizza, segretario provinciale Pd, Maurizio Petracca, consigliere regionale, ed Antonio Gengaro, candidato sindaco di Avellino.