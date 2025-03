Avellino Basket, Antonio Curcio: “Siamo pronti a giocare contro qualsiasi squadra”

Le dichiarazioni dell’assistente Antonio Curcio, in vista del match di domenica dell’Avellino Basket contro Rimini: “Durante questa stagione abbiamo dimostrato che in campionato possiamo giocarcela con tutti. Adesso torniamo finalmente al Pala del Mauro, ma giocheremo contro una squadra molto solida e intensa, composta da grandi tiratori come Marino Masini e da grandi fisici in difesa”.

“Sicuramente nell’ultimo match” – prosegue – “abbiamo riscontrato moltissimi dettagli che alla fine hanno fatto la differenza, ma siamo rimasti concentrati e attaccati a punteggio fino alla fine. Il campionato non ancora finito: abbiamo altre cinque partite in un mese più i Play In e la cosa più importante sarà essere concentrati e stringere i denti.

Curcio, poi, conclude: “Abbiamo qualche difficoltà: ad esempio Chinellato non è più dei nostri fino a fine stagione, e Sabatino in questo momento non è disponibile. Ma siamo consapevoli del fatto che abbiamo fatto una grande stagione di qualità e dobbiamo cercare di tener duro fino alla fine. Possiamo giocarcela con tutte le squadre”.