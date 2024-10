Donazione del sangue e manovre salvavita, la Croce Rossa in piazza a Lauro

LAURO- Quanto può essere importante una manovra salvavita in ambito cardiopolmonare e come praticarla? E’ quello che stamattina i volontari della Croce Rossa di Lauro hanno rappresentato in uno degli interventi formativi che si organizzano in tante piazze d’Italia anche a Lauro. Così Piazza Pandola, dove i volontari di Lauro della Cri hanno allestito una postazione per descrivere nel dettaglio le manovre riabilitative a quanti hanno scelto di assistere all’evento formativo. Molti anche giovanissimi. All’evento, patrocinato dal Comune di Lauro, presente anche il vicepresidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Avellino, Aniello Nappi, tra l’altro uno dei settanta volontari iscritti nel gruppo di Lauro. Proprio lui ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione per la comunità e per i più giovani sulle manovre riabilitative. Ma in Piazza e’ stato anche possibile informarsi sulla possibilità di partecipare alla campagna di donazione del sangue e su altre iniziative organizzate dalla Croce Rossa Italiana. Una mattinata dedicata alla salute, in particolare a quello che in una condizione di emergenza potrebbe essere un intervento che riesce a salvare altre persone. Pensando ai più giovani anche la possibilità di un selfie finale con la cornice appositamente realizzata dai volontari per l’evento.