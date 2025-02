Francesco De Blasio compie 100 anni, Cassano Irpino in festa

Oggi, Cassano Irpino celebra una grande festa in onore di Francesco De Blasio, conosciuto da tutti come “Ciccio”, che ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni. Un secolo di vita che racconta una storia di passione, lavoro e dedizione alla propria famiglia e alla comunità.

Classe 1925, imprenditore agrario, proprietario terriero e allevatore di bestiame, Francesco è stato e continua a essere un punto di riferimento per tutta Cassano Irpino. La sua vita si è intrecciata con la terra, l’amore per il lavoro e l’impegno costante per il benessere della sua famiglia. La sua figura incarna il vero spirito di sacrificio e di amore per la propria terra, qualità che lo rendono un esempio di integrità e dedizione.

Ma non solo il lavoro lo ha reso famoso: Francesco De Blasio è anche conosciuto per la sua arte di intagliare il legno, una passione che ha coltivato per anni e che ha saputo trasmettere con amore e dedizione soprattutto al figlio Michele. Le sue opere in legno sono un simbolo della sua abilità manuale e della sua capacità di dare forma alla materia con maestria.

Oggi, la comunità di Cassano Irpino si stringe attorno alla famiglia De Blasio per festeggiare questo importante traguardo.

Presenti anche il sindaco Salvatore Vecchia e l’amministrazione comunale, che hanno voluto omaggiare Francesco De Blasio per i suoi 100 anni con una targa commemorativa. Un gesto simbolico che ha reso omaggio alla sua lunga vita e al suo contributo alla comunità. Un’occasione per rendere omaggio a un uomo che ha dato tanto alla sua terra e alla sua gente, e che ancora oggi, a 100 anni, rappresenta un esempio di vita e di valori.